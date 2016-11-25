Януковича треба допитувати не як свідка, а як головного обвинуваченого - секретар РНБО

Голова Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов переконаний, що допитувати колишнього президента України в справі «Майдану» потрібно не в якості свідка, а у якості головного обвинуваченого. Про це він заявив під час розмови з журналістами українського видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Як ви думаєте, у чому сама велика проблема даного відеодопиту? Ні, це не можливі технічні проблеми. Це те, що Януковича будуть допитувати у якості свідка, як би це не дивно звучало», - наголосив секретар РНБО. «Даний допит – це ідея адвокатів колишніх беркутівців, які вбивали чи були причетні до вбивств під час «Революції гідності». У Російській Федерації, даючи дозвіл на цей допит, хотіли просто влаштувати шоу, де свідок Янукович буде виправдовувати колишній бійців «Беркуту» та буде критикувати всі події, які відбувалися на «Майдані», - каже він.
В той самий час Турчинов заявив, що Янукович не визнає свою провину. «Він буде говорити, що «беркутівці» виконували свої прямі обов’язки. Розумієте, все буде так, як того хочуть кремлівські царьки. Януковича не потрібно допитувати в якості свідка. Його треба допитувати як головного обвинуваченого. Для цього є все необхідне», - наголосив він.
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