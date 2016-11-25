У меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов

Как передает replyua.net со ссылкой на «Українські новини», содержащийся под арестом бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Ефремов отказался от услуг своих адвокатов.
После того, как судья принял решение о продлении ареста Ефремова до 22 января следующего года, бывший депутат заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов. Он добавил: «У меня нет другого выбора». Ефремов подчеркнул, что отказ от услуг его троих правозащитников – это знак протеста против такого решения судьи Печерского суда города Киева. Как сообщалось ранее, адвокаты Ефремова подали ходатайство об отмене меры пресечения, однако судья отказал в его удовлетворении. Судебное заседание, в результате которого было принято решение о продлении ареста, длилось в отдельные дни более семнадцати часов подряд, а началось 19 ноября.
Напоминаем также, что Ефремов намерен обжаловать свой арест – он сегодня заявил, что завтра же подаст апелляционную жалобу. Также он был крайне возмущен, что судья не затребовал у стороны обвинения выписку из уголовного дела – по мнению Ефремова, в этом документе было бы указано, что его задержание провел не уполномоченный на это сотрудник правоохранительных органов.
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