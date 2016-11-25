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«Блакитна кров» російських збройних сил у землі Донбасу – блогер

«Блакитна кров» російських збройних сил у землі Донбасу – блогер
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук дав свої коментарі з приводу нещодавно оприлюдненої інформації про кількість втрат особового складу російських збройних сил за останні три роки, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами блогера, нещодавно російські журналісти з «РБК» витягнули з власного Міноборони інформацію про розмір втрат особового складу за останні три роки. З огляду на те, що Російська Федерація офіційно бере участь лише у сирійському конфлікті, то здається, що кількість загиблих завелика – тисяча осіб. Тим не менш, враховуючи солдатів, яких «немає» на Донбасі, можемо сказати про те, що показник явно занижений. Відтак, блогер пояснює, чому так вийшло.

З його словами, більшість російських окупантів офіційно не перебуває на службі в збройних силах РФ – зараз чи взагалі. З одного боку, на Донбас потрапило чимало «добровольців» - простих російських садистів, які не могли влаштуватись у мирному житті. З іншого боку, рядові солдати після загибелі звільняються з лав збройних сил заднім числом – ніби вже давно не перебувають на службі. А це значить, що в статистику російського Міноборони потрапили тільки ті, від кого не могли так просто відмовитись і в той же час ті, без кого не можна було обійтись – спецслужбовці, офіцери найвищої ланки тощо. Росія пустила чимало крові на українській землі. У тому числі – елітної «блакитної» крові власних військових, - наголошує блогер.
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