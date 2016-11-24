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Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс
Виталий Портников в статье на сайте «Еспресо TV» пишет, как следует расценивать готовность Виктора Януковича выступить перед журналистами и поучаствовать в удаленном режиме в судебных заседаниях для Украины, а также какую роль при этом он играет для Кремля, - передает replyua.net.

Портников сообщает, что Янукович недавно вполне четко дал понять, что готов дать пресс-конференцию в Ростове-на-Дону и выступить в судебных заседаниях, хотя о нем ничего не было слышно более двух лет. Журналист объясняет, что это поведение Януковича объясняется очень просто – он полностью превратился в марионетку Кремля, заложника Владимира Путина.

«Янукович не принимал это решение самостоятельно – конечно же, он не желает давать никаких пресс-конференций. Бывший президент Украины просто делает то, что ему приказывают, у него нет выбора», - сообщает Портников. Блогер добавляет: «В Кремле при этом верят, что Януковича все еще можно вернуть в большую политику, рассчитывая, что многие украинцы все еще думают, что до Майдана жить было лучше». Портников резюмирует: «Однако Путин не учитывает при этом одну важную деталь – Янукович не просто беглый президент и олигарх, построивший криминальный режим, он – виновник убийств на Майдане, оккупации Крыма и Донбасса. Большинство украинцев понимают, что именно он позвал врагов на родную землю, а теперь скрывается у них в тылу. Янукович – предатель, чье правление закончилось массовыми убийствами».
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