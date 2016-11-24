В Украине резко увеличились запасы семян подсолнечника

По состоянию на начало ноября запасы масличных культур на украинских предприятиях, занимающихся переработкой и хранением этой продукции, достигли 9,38 миллионов тонн, и это почти в 2,6 раза больше, чем в начале октября. Тогда запасы достигали всего 3,57 миллионов тонн, передает replyua.net со ссылкой на «ПроАгро».
По словам Ярослава Левицкого, аналитика аграрного рынка Украины, по состоянию на 1 ноября в Украине больше всего запасов семян подсолнечника (из масличных культур). Сейчас запасы подсолнечника достигли 3,48 миллионов тонн, и это на 18 процентов больше, чем по состоянию на начало ноября прошлого года. Также резко возросли запасы сои – сейчас на складах хранится 1,2 миллиона тонн, и это на 56 процентов больше, чем в ноябре 2015 года.
Однако в Украине на 40 процентов снизились запасы рапса по сравнению с прошлогодними показателями, и сейчас они составляют всего 186 тысяч тонн. Самые большие запасы семян подсолнечника имеются на элеваторах Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областей, а самое больше количество сои хранится на элеваторах Хмельницкой и Полтавской областей.
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