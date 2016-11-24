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«Укрзализныця» тормозит отгрузку зерна на экспорт

«Укрзализныця» тормозит отгрузку зерна на экспорт
«Укрзализныця» выполняет свои обязанности ненадлежащим образом, из-за чего была приостановлена отгрузка зерна, которое должно идти на экспорт. Как передает replyua.net, об этом в письме-обращении главе правительства Гройсману написал Алексей Вадатурский, генеральный директор «Нибулона».

По его словам, отгрузка зерна не выполняется в намеченные сроки по вине «Укрзализныци». Письмо было также обращено к министру инфраструктуры, министру аграрной политики, председателю Луганской областной государственной администрации и к главе «Укрзализныци» Войцеху Бальчуну. По словам Вадатурского, на протяжении октября и ноября текущего года согласованный план подачи вагонов для перевозки зерна не был выполнен компанией. В октябре Укрзализныця должна была подать 2594 вагона, однако поставщики зерна получили только 432 вагона, а в текущем месяце из 2722 вагонов компания выделила лишь 161, из-за чего отгрузка зерна практически прекратилась.

Под угрозой гибели сейчас находятся 250 тысяч тонн масличных и зерновых культур, которые хранятся на складах в Луганской области – в Солидарном, Белокуракино и Старобельске. Более того, Укрзализныця сделала «все возможное», чтобы остановить сбор урожая на полях, поскольку складировать урожай больше некуда – склады забиты до отказа.
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