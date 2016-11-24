«ДНР» и «ЛНР» собираются погасить задолженность в обмен на «признание»

Владимир Рубан, глава центра обмена пленными «Офицерский корпус», накануне заявил о том, что власти террористических «ЛНР» и «ДНР» заявили о том, что готовы заплатить все долги и сделают это по безналичному расчету, информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Рубана, «республики» готовы выплатить задолженность, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы из-за приостановки подачи водоснабжения на оккупированные территории. «Эти «республики» хотят, чтобы их признали юридически. Ради этого они готовы провести безналичный расчет, и в этом случае они будут платить «официально» - как ДНР и ЛНР Украины. Если мы получаем этот безналичный платеж, мы официально подтверждаем существование самопровозглашенных республик», заявил Рубан.
По мнению волонтера, идея очень «хорошая», но только для «республик», и украинская сторона никогда на это не согласится. Напомним, что около 500 тысяч жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области могут остаться без воды, если не будет погашена многомиллионная задолженность.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер