Возле Киева взорвалась котельная, есть жертвы и раненые

В Яготине Киевской области сегодня взорвалась котельная, принадлежавшая дорожно-эксплуатационной компании, сообщает replyua.net со ссылкой на информацию отдела коммуникации полиции в Киевской области. Отмечается, что жертвой взрыва стал один из сотрудников котельной, его коллега получил тяжелые травмы.
Сам взрыв был зафиксирован примерно в полдень. Сотрудники спасательной службы и следственно-оперативной группы отделения полиции в Яготине сразу прибыли на место данного происшествия. Сейчас правоохранители пытаются выяснить причину взрыва, а также все детали, спровоцировавшие трагедию. Скончавшегося 55-летнего сотрудника котельной уже опознали. 59-летний мужчина доставлен в больницу, врачи борются за спасение его жизни.
22 числа текущего месяца в городе Тернополе в вечернее время взорвались канализационные люки, расположенные на улице Чехова. Травмы получили двое пешеходов. Скопление газа спровоцировала его утечка, взрыв прогремел в колодцах канализации.
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