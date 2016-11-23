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Міністр культури "підняв на вуха" соцмережі своїм висловлюванням про генетику

Міністр культури "підняв на вуха" соцмережі своїм висловлюванням про генетику
Голова Міністерства культури Нищук Євген заявив, що весь схід України «не має ніяких генетичних даних». За його словами, всі міста Донбасу були заселені владою Радянського союзу. Про це міністр сказав під час телеефіру на програмі «Свобода слова» каналу ICTV, передає replyua.net.

Наталка Соколенко поцікавилася, як важко на Донбасі знайти україномовні книги, та зауважила, що це компетенція саме спікера Євгена Нищука. У свою чергу міністр культури зазначив, що найголовнішим питанням безпеки для будь-якої країни є її армія та новітнє озброєння, друге місце в питанні безпеки займає саме культурна частина нації.

«Ми кажемо, що армія – це головний аспект безпеки. Тоді я можу заявити, що питання культури знаходиться на другому місці! Чому? Саме культура формує та розвиває суспільство як один єдиний організм, який може діяти злагоджено і розумітися між собою. Так формується наша ментальність. А те що ми бачимо сьогодні на сході України – це прірва свідомості. Можу більше сказати: ми говорили про генетику на Донбасі… Яка там генетика? Це ж завезені міста. Черкаси – славне гетьманське місто, рідна земля Тараса Шевченка. Туди також завезли половину іноземців. Питаєте чого? Та того, що боялися того самого Шевченківського духу і хотіли його «розбавити», - розповів він.
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