Джеппар: Крым должен заинтересовать весь мир

Во время презентации книги «Крым после аннексии», прошедшей накануне в Киеве, Эмине Джеппар, первый заместитель министра информационной политики, заявила о том, что крымский вопрос необходимо сделать интересным для всего мира.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым. Реалии», Джеппар считает, что информацию нужно подавать так, чтобы она была интересна всему миру, а не просто говорить всем о том, что о Крыме никто и ничего не знает. По мнению заместителя министра, полуостров продолжают воспринимать через стереотипы, которые были в советские времена, а также некоторые журналисты продолжают использовать определенные мифы. «В Украине все считают, что мир крутится только вокруг крымского полуострова, но это совершенно не так, поскольку в мире происходит множество других важных событий, к примеру, речь идет о террористах ИГИЛ и о войне в Сирии», заявила Джеппар.
Напомним, что в книге «Крым после аннексии» описываются события, произошедшие после незаконного присоединения полуострова к России. Речь идет об оккупационных властях, об информационной политике и об образовательной сфере.
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