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Горишние Плавни отказались переименовывать

Горишние Плавни отказались переименовывать
Жителям Горишних Плавней, которые недовольны новым названием, придется с ним смириться, поскольку Высший административный суд отклонил иск городского совета Горишних Плавней к ВР об отмене переименования, сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.

Александр Чуприна, заместитель городского главы, представляющий на заседании сторону заявителя, рассказал, что суд должен предоставить обоснование отказа в течение пяти суток в письменной форме. Напомним, что решением Верховной Рады от 19 мая текущего года город с советским названием Комсомольск был переименован в Горишние Плавни. Такую идею подали сотрудники Института национальной памяти, однако новое название понравилось далеко не всем жителям этого населенного пункта.

Большинство жителей бывшего Комсомольска выступили против переименования, а Дмитрий Быков, городской мэр, подписал иск в Высший административный суд. Жителями города было предложено другое название – Святониколаевск, однако 22 ноября Высший административный суд отказался переименовывать Горишние Плавни в Святониколаевск.
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