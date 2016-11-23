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Гройсман пообещал снижение цен на лекарства с нового года

Гройсман пообещал снижение цен на лекарства с нового года
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил фармацевтов в недопустимости ситуации, когда искусственно возникает дефицит лекарств и заявил, что с начала 2017 года стоимость лекарств должна быть справедливой для населения, перелает replyua, net. В ходе состоявшегося вчера совещания с участием представителей фармакологических фирм, Гройман заявил о принятом решении правительства об упрощении регистрации медицинских препаратов и создания системы «референтного образования цен».

«Мы должны создать такие условия, благодаря которым государство сможет с эффективностью частично возмещать цену лекарств для людей с хроническими заболеваниями. Не так давно в Кабинете министров было принято решение о запуске референтного формирования цен. Эта система предусматривает справедливое ценообразование на лекарственные препараты и вводит реальную компенсацию и реинбуксацию на лекарства для больных гипертонией, сахарным диабетом и астмой. Эта система вступит в действие с 1 апреля следующего года», - сказал премьер, добавив, что для этого изначально в бюджете предполагается выделить полмиллиарда гривен. Кроме того, правительство Украины поддерживает идею о публичных закупках лекарств с участием международных организаций. Чтобы закупить медицинские препараты пациентам больниц, из бюджета будет выделено почти 6 миллиардов гривен.

Вместе с тем, исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Уляна Супрун сообщила, что украинцы тратят на покупку лекарств 90 процентов из своего бюджета, а госзакупки составляют всего 10 процентов.
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