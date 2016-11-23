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Эксперты дали прогноз по ситуации в Украине до 2020 года

Эксперты дали прогноз по ситуации в Украине до 2020 года
Специалисты провели масштабное исследование в рамках проекта «Форсайт» и озвучили несколько сценариев развития Украины до 2020 года, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня. Руководитель исследования Михаил Згуровский отметил, что прогноз составляли почти сто экспертов, и они дали несколько вариантов сценария для Украины.

В оптимистичный сценарий для страны в ближайшие три года верят только 15 процентов экспертов, около 60 процентов заявили о том, что в следующие годы произойдет так называемая консервация кризиса. Если в жизнь воплотится сценарий «консервирование кризиса», то в течение трех лет Украину ждут продолжение военного конфликта, новые разочарования общества во власти, увеличение внешнего долга, потеря доверия демократического мира. В случае самого оптимистичного сценария доверие к власти резко возрастет, экономика начнет развиваться, а война на Донбассе завершится.

Также эксперты назвали и самый драматичный сценарий – «Коллапс». В него верят около пяти процентов специалистов. При «Коллапсе» война будет продолжаться, население окажется на пороге революции, управление государством станет неэффективным. Также эксперты не исключают сценария «Суверенный дефолт».
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