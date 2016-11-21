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Россия обвинила Украину в похищении двух российских военнослужащих из Крыма

Россия обвинила Украину в похищении двух российских военнослужащих из Крыма
Информационное агентство Reuters пишет о необычном заявлении России в адрес украинских властей – сегодня Кремль заявил, что украинские спецслужбы проникли в Крым, захватили там двух российских военнослужащих и вывезли их на материк, - передает replyua.net.

Министерство обороны Российской Федерации «в связи со случившимся требует от украинской стороны немедленно вернуть двух военнослужащих ВС РФ». Reuters пишет, что информация об этой якобы проведенной спецоперации ВСУ была сегодня распространена в российских СМИ. Российское оборонное ведомство назвало якобы случившееся «провокацией» и потребовало немедленно вернуть военнослужащих в Россию.

Напоминаем, что сегодня российские СМИ также писали о задержании на территории оккупированного полуострова двух граждан Украины, которые ими были названы «украинскими диверсантами». Одного из них зовут Алексей Стогний, другого – Глеб Шаблий. Спикер Минобороны по вопросам АТО сегодня сообщал, что количество провокаций России в Крыму будет расти – ФСБ действует по отработанной схеме. В то же время, о похищении российских военных и удерживании их на материковой Украине российские СМИ пишут впервые.
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