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Соцсети обсуждают возможности нового "стартапа" после повышения минимальной зарплаты

Соцсети обсуждают возможности нового "стартапа" после повышения минимальной зарплаты
Сегодня пользователи социальных сетей обсуждают перспективы нового «бизнеса», который можно будет открыть в связи с повышением уровня минимальной заработной платы до 3200 гривен с первого января 2017 года, - передает replyua.net.

Пользователи социальных сетей пишут: «Если минимальная зарплата будет составлять три тысячи двести гривен, то мелкой будет считаться кража, при которой стоимость похищенного имущества не превышает 640 гривен». Как известно, в соответствии со статьей 51 Кодекса Украины об административных нарушениях, если стоимость украденного имущества на момент кражи не превышала 0,2 необлагаемых минимума доходов граждан, такая кража считается мелкой. Минимумом доходов граждан в этом случае считается 3200 гривен.

В этой же статье кодекса указывается, что максимальный штраф за мелкую кражу составляет 510 гривен – тридцать необлагаемых минимумов доходов граждан. Необлагаемый минимум в этом случае составляет 17 гривен. Пользователи социальных сетей шутят, что в такой ситуации можно организовать нехитрый стартап. Стоит надеяться, что парламентарии обратят внимание на эту проблему и, установив уровень минимальной заработной платы в сумме 3200 гривен, внесут соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, не провоцируя появление таких «стартапов».
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