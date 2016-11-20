валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Лукьяненко: как меняется сознание украинцев

Лукьяненко: как меняется сознание украинцев
Левко Лукьяненко, бывший политзаключенный при советском режиме и известный общественный деятель, в интервью изданию «Мир» рассказал о том, как изменилось сознание украинцев за последние десятилетия, сообщает replyua.net.

По словам Лукьяненко, за последние годы сознание всех украинцев претерпело серьезные изменения, и до девяностых годов Украина жила в стеклянной банке. «Сейчас мы уже можем сравнивать себя с европейцами – и с французами, и с немцами, и понимаем, что украинцы – это не глупые люди, просто долгое время они были под оккупацией Московии. От Запада Украина была в полной изоляции триста лет, и украинцев воспитали «хомо советикус», подчеркивает общественный деятель. По его мнению, «хомо советикус» - это абсолютно безвольный человек, боящийся высказать своей мнение.

«После 1990 года все резко изменилось, и мы сейчас совсем другие. У украинцев появляется чувство собственного достоинства. Да, мы плохо живем, но мы знаем, что лишь от нас самих зависит будущее Украины и улучшение жизни», отметил Лукьяненко. Также он считает, что Украина уже не является тоталитарной страной, и даже голос одного избирателя может решить многое.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
19 ноя 2016
21345

Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Александр Сотник пишет, что недавно в российское информационное пространство был сделан едва заметный, но очень значимый вброс – было опубликовано интервью известного профессора истории о том, что


Последние новости

Обама дал прогноз по будущей политике Трампа

Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии

Названа сумма, необходима для восстановления Донбасса

Радзиховский: Путин не жадничает, просто для него это большой вопрос

Лукьяненко: как меняется сознание украинцев

Назаров: миф о притеснениях русских в Украине

Канада и далее будет оказывать военную поддержку Украине

Террористам «ЛНР» снизили зарплаты за «защиту родины»

В четвертый раз: Меркель вновь хочет стать канцлером Германии

Кудрин: теперь у РФ те же проблемы, что и при СССР

Омелян рассказал о начале работы аэропорта в Ужгороде

На Донбассе созданы три военно-гражданские администрации

Профессор: Путин послал Трампу четкий сигнал по Украине

Польские педагоги протестуют против реформы образования

В ГПУ рассказали подробности допроса Порошенко

На заводе в Керчи строят судно для России

Портников: самый страшный сон для России

В Днепре будут удлинять линию метрополитена

Украина станет членом НАТО – Парубий

Эксперты назвали самые надежные авиакомпании в мире

 Новости за день