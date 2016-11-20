Лукьяненко: как меняется сознание украинцев

Левко Лукьяненко, бывший политзаключенный при советском режиме и известный общественный деятель, в интервью изданию «Мир» рассказал о том, как изменилось сознание украинцев за последние десятилетия, сообщает replyua.net.
По словам Лукьяненко, за последние годы сознание всех украинцев претерпело серьезные изменения, и до девяностых годов Украина жила в стеклянной банке. «Сейчас мы уже можем сравнивать себя с европейцами – и с французами, и с немцами, и понимаем, что украинцы – это не глупые люди, просто долгое время они были под оккупацией Московии. От Запада Украина была в полной изоляции триста лет, и украинцев воспитали «хомо советикус», подчеркивает общественный деятель. По его мнению, «хомо советикус» - это абсолютно безвольный человек, боящийся высказать своей мнение.
«После 1990 года все резко изменилось, и мы сейчас совсем другие. У украинцев появляется чувство собственного достоинства. Да, мы плохо живем, но мы знаем, что лишь от нас самих зависит будущее Украины и улучшение жизни», отметил Лукьяненко. Также он считает, что Украина уже не является тоталитарной страной, и даже голос одного избирателя может решить многое.
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