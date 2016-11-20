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Назаров: миф о притеснениях русских в Украине

Назаров: миф о притеснениях русских в Украине
Владимир Назаров, народный артист России, который теперь живет в Киеве, в интервью Собеседнику рассказал о том, как живется русским в Украине, информирует replyua.net.

По словам российского артиста, он еще ни разу не видел, чтобы кто-то притеснял русских или оскорблял их по национальному признаку. Назаров подчеркнул, что имеет и украинские, и российские корни, поэтому не может навсегда оторвать себя от России, однако будет жить в Киеве. «Как я смогу оторвать себя от России? По линии отца я наполовину русский, по линии мамы – я украинец. От России я не оторван. Русских и русскую культуру в Украине никто не притесняет. Речь идет еще об одном мифе российской пропаганды, и в РФ очень акцентируют внимание на том, будто в Украине русских притесняют», отметил Назаров.

«У меня российский паспорт, и пока еще никто меня не трогал. Более того, у меня автомобиль с московскими номерами, и я на нем езжу по Киеву, - никаких необычных случаев не было. Никто меня не оскорбляет по национальному признаку», заявил Назаров. Нужно отметить, что Назаров также рассказал, почему живет в Украине. По его словам, он не видит будущего в России, и, к тому же, в Киеве у него очень много работы.
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