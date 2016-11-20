На Донбассе созданы три военно-гражданские администрации

Глава украинского государства вчера, 19 ноября, подписал указ, предусматривающий создание на Донбассе трех новых военно-гражданских администраций, сообщает replyua.net. В том числе, предполагается создание временных государственных органов в таких населенных пунктах, как Золотое и Екатериновка в Луганской области и Зайцево в Донецкой области. Все они находятся в приграничных районах временно находящихся под оккупацией территорий.
Основная задача создания новых военно-гражданских администраций – гарантия охраны населения, а также процесс регулирования всех сфер его жизнедеятельности. К тому же, ожидается, что подписанный Порошенко указ поможет навести порядок на тех территориях, которые находятся под контролем Киева и станет основой противодействия пророссийским террористам и диверсионным группам, так как есть риск, что они могут прибыть из оккупированных территорий. Наконец, новые военно-гражданские администрации должны способствовать предотвращению на Донбассе катастрофы гуманитарного характера.
Вступление в действие нового закона начинается сразу после его публикации, в связи с чем главы Луганской и Донецкой ОГА должны без замедлений начать создавать новые органы.
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