валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

На Донбассе созданы три военно-гражданские администрации

На Донбассе созданы три военно-гражданские администрации
Глава украинского государства вчера, 19 ноября, подписал указ, предусматривающий создание на Донбассе трех новых военно-гражданских администраций, сообщает replyua.net. В том числе, предполагается создание временных государственных органов в таких населенных пунктах, как Золотое и Екатериновка в Луганской области и Зайцево в Донецкой области. Все они находятся в приграничных районах временно находящихся под оккупацией территорий.

Основная задача создания новых военно-гражданских администраций – гарантия охраны населения, а также процесс регулирования всех сфер его жизнедеятельности. К тому же, ожидается, что подписанный Порошенко указ поможет навести порядок на тех территориях, которые находятся под контролем Киева и станет основой противодействия пророссийским террористам и диверсионным группам, так как есть риск, что они могут прибыть из оккупированных территорий. Наконец, новые военно-гражданские администрации должны способствовать предотвращению на Донбассе катастрофы гуманитарного характера.

Вступление в действие нового закона начинается сразу после его публикации, в связи с чем главы Луганской и Донецкой ОГА должны без замедлений начать создавать новые органы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
19 ноя 2016
21345

Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Александр Сотник пишет, что недавно в российское информационное пространство был сделан едва заметный, но очень значимый вброс – было опубликовано интервью известного профессора истории о том, что


Последние новости

Обама дал прогноз по будущей политике Трампа

Крушение поезда в Индии – страшные снимки с места трагедии

Названа сумма, необходима для восстановления Донбасса

Радзиховский: Путин не жадничает, просто для него это большой вопрос

Лукьяненко: как меняется сознание украинцев

Назаров: миф о притеснениях русских в Украине

Канада и далее будет оказывать военную поддержку Украине

Террористам «ЛНР» снизили зарплаты за «защиту родины»

В четвертый раз: Меркель вновь хочет стать канцлером Германии

Кудрин: теперь у РФ те же проблемы, что и при СССР

Омелян рассказал о начале работы аэропорта в Ужгороде

На Донбассе созданы три военно-гражданские администрации

Профессор: Путин послал Трампу четкий сигнал по Украине

Польские педагоги протестуют против реформы образования

В ГПУ рассказали подробности допроса Порошенко

На заводе в Керчи строят судно для России

Портников: самый страшный сон для России

В Днепре будут удлинять линию метрополитена

Украина станет членом НАТО – Парубий

Эксперты назвали самые надежные авиакомпании в мире

 Новости за день