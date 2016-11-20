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В ГПУ рассказали подробности допроса Порошенко

В ГПУ рассказали подробности допроса Порошенко
Петру Порошенко пришлось давать показания 18 ноября, а не 29 ноября, как сначала было запланировано. Как передает replyua.net, об этом рассказал Сергей Горбатюк, глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины.

В эфире 112 Украина Горбатюк отметил, что во время допроса президент отвечал только на те вопросы, которые касались событий на Майдане, свидетелем которых являлся сам Порошенко. Глава департамента подчеркнул, что президент смог ответить на все интересующие ГПУ вопросы, и эти показания обязательно будут учитываться во время следствия. Помимо этого, Горбатюк заявил, что во время расследования начали появляться новые фамилии, а также имена новых подозреваемых, но пока задерживать этих людей не будут, поскольку необходимо собрать все доказательства причастности этих лиц к преступлениям.

Глава департамента напомнил, что в настоящее время по делу проходят около 150 граждан – в суд направили против них обвинительные акты. По его словам, работа идет каждый день, в том числе, в отношении штурма Майдана, по событиям января 2014 года, в отношении беркутовцев и главы КГГА.
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