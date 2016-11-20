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Украина станет членом НАТО – Парубий

Украина станет членом НАТО – Парубий
Председатель украинского парламента Андрей Парубий выразил уверенность в том, что официальный Киев сможет присоединиться к НАТО. Как передает replyua.net, об этом спикер ВР проинформировал в Facebook по результатам переговоров в столице Турции с Майклом Тернером, президентом Парламентской ассамблеи НАТО.

В сообщении Парубия отмечается, что решение, согласованное при проведении заседания стран НАТО в Бухаресте, нужно реализовать, и тогда Украина присоединится к НАТО. Как известно, накануне саммита НАТО в Бухаресте в 2009 году официальные Тбилиси и Киев продемонстрировали наличие большого стремления пополнить ряды НАТО. На то время украинское руководство обратилось с письмом к руководителям Альянса с просьбой подготовить для Украины план действий для перспективы получения в будущем членства в этом блоке. Однако согласно решению Виктора Януковича от 2 апреля 2010 года работу комиссии, которая занималась подготовкой к вступлению в НАТО, прекратили.

Страны-члены Альянса заявили, что политика Кремля приносит огромные проблемы, в связи я чем руководители Альянса приняли решение об изменении своего внешнеполитического курса. При этом, немало стран НАТО не были готовы к открытому военному противостоянию с Москвой и настаивали на дипломатических приемах решения конфликта.
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