Российский актер: в Украине появилось новое общество

Известный российский артист Владимир Назаров, проживающий в Киеве, рассказал в интервью «Собеседнику» о современной Украине, сообщает replyua.net.
По словам российского актера, он увидел в Украине совершенно новое общество – свободолюбивое и гражданское. «То, что я вижу в Украине, мне очень нравится. А вижу я горячее, свободолюбивое и молодое общество, которое не боится власти – оно не дает спуску чиновникам, борется с коррупцией. Вот, к примеру, последняя новость – заставили чиновников и депутатов заполнять электронные декларации о доходах», отметил народный артист России. Также он подчеркнул, что современные украинцы требуют, чтобы прокуроры, полицейские, судьи и силовики служили закону, но они, конечно, этому пока сопротивляются. «Мне кажется, что победа все равно будет за народом», считает Назаров.
Также в интервью он рассказал, почему решил уехать из России в Украину. По словам артиста, у него не осталось иллюзий в отношении РФ, и, к тому же, в Киеве у него очень много работы. Назаров добавил, что в родном театре против него устроили настоящую войну, и такого, как он считает, даже при коммунистах не было.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter