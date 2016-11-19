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Украина ввела запрет на ввоз мяса из нескольких стран

Украина ввела запрет на ввоз мяса из нескольких стран
Власти Украины вводят запрет на импорт курятины из Австрии, Венгрии, а также из Монтаны, города, расположенного в Болгарии. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по вопросам защиты прав потребителей и безопасности продуктов, такие меры пришлось ввести из-за высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, которые распространяются на территории указанных государств.

Запрет на ввоз курятины и полуфабрикатов из мяса кур для Монтаны действует с 14 ноября, для Венгрии – с 8 ноября, для Австрии – с 17 ноября. Исключение по импорту будет распространяться только на сырье и продукты, которые прошли обработку специальным способом, гарантирующим уничтожение возбудителей болезней. Болезнь Ньюкасла считается одной из самых опасных у домашней птицы.

Ветеринары строго следят за вспышками этого заболевания во всех крупных фермерских хозяйствах. Однако, несмотря на тщательный контроль со стороны ветеринарных служб, это заболевание часто фиксируется во многих регионах разных стран. Срок действия запрета на импорт курятины пока неизвестен.
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