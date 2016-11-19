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Стали известны главные вопросы предстоящего саммита «Украина-ЕС»

Стали известны главные вопросы предстоящего саммита «Украина-ЕС»
24 ноября в Брюсселе состоится уже 18-й саммит «Украина-ЕС», сообщает replyua.net. На нем Евросоюз будут представлять возглавляющий Европейский совет Дональд Туск и президент Еврокомисии Жан-Клод Юнкер. А главой украинской делегации станет глава государства Петр Порошенко. По информации пресс-службы Европейского совета, главными темами, которые будут вынесены на обсуждение, станут отношения между официальными Киевом и Брюсселем, перспектива либерализации визового режима, исполнение пунктов Минских соглашений и преодоление коррупции в Украине.

Проведение нынешнего саммита «Украина-ЕС» в течении 2016 года откладывали два раза. Так, сначала в Киеве и Брюсселе договорились о перенесении встречи с мая на сентябрь в связи с результатами референдума в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако в сентябре стало известно, что проведение саммита опять решили отложить.

На текущей неделе страны Европейского союза одобрили предоставление безвизового режима Украине. По словам президента Европейского парламента Мартина Шульца, в Европарламенте готовы поддержать безвиз для граждан Украины, хотя Киеву предстоит сделать еще немало работы.
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