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Генпрокуратура допрашивала Порошенко шесть часов

Генпрокуратура допрашивала Порошенко шесть часов
Источник в Генпрокуратуре рассказал о том, что 18 ноября следователи допрашивали президента Украины Петра Порошенко, и допрос длился около шести часов, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Источник в ГПУ пояснил, что допрос президента проводился по делу о преступлениях против активистов, участвовавших в событиях на Майдане. Ранее в ГПУ сообщали, что глава государства должен был приехать на допрос в здание Генпрокуратуры 29 ноября, однако оказалось, что следователи сами приехали к президенту и устроили допрос в здании Администрации главы государства. О подробностях допроса источник не рассказал. Напомним, что ГПУ ждала Порошенко на допрос с сентября текущего года, однако в прокуратуре президент не появился.

В Администрации тогда объяснили причину неявки – у президента просто не было времени, и он не смог найти окошко в плотном графике. Также Генпрокуратура направила «приглашения» на допрос Геннадию Москалю, Виталию Кличко и Арсению Яценюку, и только Яценюк дал показания на сегодняшний день.
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