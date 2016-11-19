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Аварийная посадка пассажирского лайнера в Днепре

Аварийная посадка пассажирского лайнера в Днепре
Александр Толубаев, заместитель главврача больницы имени Мечникова по оказанию неотложной помощи, написал на своей странице в Фейсбуке о том, что несколько часов назад в аэропорту Днепра аварийную посадку совершил пассажирский лайнер, информирует replyua.net.

Как стало известно, на борту лайнера находились сто пассажиров. «В Днепре был вечер пятницы, когда в небе начал кружить самолет. На борту находились сто пассажиров, и самолет совершил аварийную посадку. Больница Мечникова была в полной готовности, однако лайнер успешно приземлился и пострадавших не было», написал доктор. Позже одна из пассажирок лайнера в соцсети написала о том, что самолет летел из Шарм-эль-Шейха.

«Мы около часа кружили над городом, а потом из кабины вышел пилот и попросил нас снять обувь и пригнуть головы», пишет пассажирка. По ее словам, приземление было довольно жестким, однако обошлось без пострадавших. Местное издание сообщает, что на борту было 179 пассажиров, и аварийная посадка была совершена из-за неисправности закрылок.
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