Мусор из Львова тайно разгрузили в Борисполе

Накануне в правоохранительные органы поступил звонок с информацией о незаконной выгрузке мусора на свалке возле города Борисполя. Как передает replyua.net, такую информацию сообщили активисты организации «Движение Борисполя». С целью выяснения ситуации в указанное место прибыли работники отдела благоустройства городского совета Борисполя в сопровождении оперативников. Они провели опрос водителей грузовиков и выяснили, что весь мусор доставлен со свалки, которая находится недалеко от Львова. В свою очередь, по словам сотрудника коммунального хозяйства Борисполя, он не получал какие-либо указания по данному вопросу.
Как известно, критическая ситуация с системой утилизации мусора во Львовской области возникла после несчастного случая, произошедшего в селе Большие Грибовичи Жовковского района. Там 30 мая текущего года около 15:30 в следствии пожара обрушился мусор. Под его завалами оказались сразу трое сотрудников пожарной части и один коммунальщик. Уже на следующий день спасатели обнаружили тела погибших. После данного происшествия львовские власти приняли решение начать вывозить мусор в другие регионы Украины. Но как местная власть, так и чиновники государственного уровня резко раскритиковали такие действия.
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