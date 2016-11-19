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Украинцы считают, что коррупцию в Украине ликвидировать невозможно

Украинцы считают, что коррупцию в Украине ликвидировать невозможно
Около 35 процентов граждан Украины считают, что ликвидировать коррупцию в стране невозможно. Как передает repolyua.net со ссылкой на Слово и Дело, опрос в Украине проводили эксперты Transparency International.

По мнению трети украинцев, простые граждане ничего не смогут сделать для того, чтобы победить коррупцию. Остальные респонденты назвали несколько способов борьбы с коррупцией. К примеру, пять процентов считают, что бороться со взяточничеством можно только с помощью слова – говорить об этом. Еще шесть процентов граждан уверены, что победить коррупцию в стране можно только при помощи голосования за честных кандидатов, девять процентов считают, что нужно ввести практику – люди должны сообщать в органы о коррумпированных чиновниках.

Однако 29 процентов украинцев заявили, что лучшим способом борьбы с коррупцией является отказ давать взятку чиновнику. Больше 50 процентов граждан подчеркнули, что чаще всего взятки требуют в медучреждениях, в 19 процентах случаев взятки требуют в социальных учреждениях, и в десяти процентах – в школах и институтах.
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