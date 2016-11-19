Сколько километров дорог уже отремонтировали в Украине?

На протяжении текущего года в Украине было отремонтировано около полутора тысяч километров дорожного полотна, передает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина. Такое заявление накануне прозвучало от Владимира Кистиона, вице-премьер-министра, во время его рабочей поездки по Одесской области.
В пресс-службе Кабмина отметили, что первые работы по ремонту дорог в Украине были начаты на трассе Одесса-Рени. Во время поездки Кистион подчеркнул, что Одесская область стала первым регионом, где приступили к капитальному ремонту дорог, а в общей сложности в этом году удалось отремонтировать полторы тысяч километров дорожного полотна. По словам Кистиона, это только начало, и дальше работы пойдут намного быстрее. Вице-премьер напомнил, что в бюджете на будущий год заложено порядка 14 миллиардов гривен именно на эти цели – на ремонт украинских дорог.
Напомним, что ранее Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что все существующие в Украине дороги никогда не будут платными, и взимать плату будут лишь на вновь отстроенных трассах, в строительство которых деньги будут вкладывать инвесторы.
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