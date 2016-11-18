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Пашков назвал приблизительную дату отмены визового режима с ЕС

Пашков назвал приблизительную дату отмены визового режима с ЕС
В лучшем случае решение об отмене визового режима между Украиной и ЕС будет принято на сессии Европарламента, которая пройдет в декабре. Как информирует replyua.net, такое мнение высказал Обозревателю Михаил Пашков, содиректор программ международной безопасности и внешней политики Центра Разумкова.

По его словам, также очень многое зависит от Верховной Рады, которая должна обратиться к Европарламенту. «В лучшем случае положительное решение по безвизу будет принято на декабрьской сессии Европарламента, и весь механизм очень длительный. Если даже мы получим положительный ответ в декабре, финальные процедуры состоятся только в начале следующего года», подчеркнул эксперт. По его мнению, на затягивание отмены визового режима оказывают влияние два очень серьезных фактора.

С одной стороны, речь идет о миграционном кризисе в Евросоюзе, который отдаляет перспективу отмены виз. Однако, с другой стороны, Верховная Рада не активно занимается этим вопросом, и ей необходимо обратиться к Европарламенту, поскольку именно это обращение может сыграть главную роль в процессе.
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