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Поджог здания в центре Одессы: выгорел торговый зал

Поджог здания в центре Одессы: выгорел торговый зал
Сегодня в утренние часы неизвестный злоумышленник поджог помещение торгового центра «Афины», расположенного в городе Одессе на Греческой площади, сообщает replyua.net. Сотрудники местных правоохранительных органов проинформировали, что примерно в 04:30 в одном из помещений торгового центра «Лотомаркет», расположенного на первом этаже торгово-развлекательного центра, неизвестный мужчина бросил бутылку, в которой было горючее вещество. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Стоит отметить, что на тот момент в здании было порядка семнадцать человек.

В полиции сообщили, что результатом пожара стало выгоревшее помещение, общая площадь которого составляет двести метров. Среди пострадавших – три женщины, которые позже были доставлены в медицинские учреждения города. Врачи диагностировали у них ожоги различной степени тяжести. Кроме того, некоторые пострадавшие отравились продуктами горения, в результате чего было нанесено поражение их дыхательным путям.

Полицейские уже приступили к поискам злоумышленника.

Как известно, в начале ноября в центральной части Одессы очевидцы наблюдали погоню с сопровождении стрельбы.
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