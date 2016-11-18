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Авакова призывают уйти в отставку

Авакова призывают уйти в отставку
Арсен Аваков саботирует реформу Министерства внутренних дел, поэтому глава МВД Украины должен уйти в отставку. Как передает replyua.net, об этом правозащитник Эдуард Багиров рассказал в эфире Обозревателя.

По его словам, украинские полицейские должны работать также, как полицейские Германии, Польши, Франции и остальных стран, где служат закону и гражданам, а не власть имущим. «При Арсене Авакове мы реформ не дождемся, и я лично беру на себя смелость и обращаюсь к главе МВД с просьбой добровольно покинуть свою должность», заявил правозащитник. По мнению Багирова, отставка Деканоидзе, главы Нацполиции, стала очень показательной для украинцев – это свидетельствует о том, что коррупция в Украине все-таки одержала верх.

«Коррупция победила над реформами. Отставка грузинских партнеров свидетельствует о том, что цели американских и западных партнеров в Украине так и не удалось реализовать. Фактически все реформы были остановлены», уверен правозащитник. По его словам, Авакову нужно сочно уйти в отставку, чтобы ситуация начала меняться.
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