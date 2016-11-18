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Нардеп: ЕС нарушает свои обязательства по безвизу с Украиной

Нардеп: ЕС нарушает свои обязательства по безвизу с Украиной
Процесс либерализации сдвинулся с мертвой точки, однако он идет, не так, как это было запланировано. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Владимир Арьев, депутат от Блока Порошенко и глава делегации Украины в ПАСЕ. По его словам, в деле по отмене визового режима Украину снова привязали к Грузии.

«Комитет ЕС также привязал дату отмены визового режима для Украины и Грузии к дате принятия Евросоюзом решения о том, кто станет отвечать за приостановление действия безвизового режима. Ранее таких правил ЕС не вводил», отмечает Арьев. Депутат подчеркнул, что процесс идет, и это хорошая новость для украинцев, но он идет совершенно не так, как это планировалось ранее.

По его мнению, бюрократическая система ЕС очень сильная, и сейчас в Евросоюзе определяют, кто будет отвечать за приостановление безвиза. «Надежные партнеры никогда так не поступают – темы приостановления действия безвиза в меморандуме не было», заявил Арьев. Депутат считает, что ЕС должен был поступить честно и все объяснить, а он ведет себя слишком высокомерно.
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