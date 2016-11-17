ВРУ ніяк не може включити проект постанови щодо санкцій проти Януковича в порядок денний

У Верховної Ради України знову не вийшло внести до порядку денного проект постанови на опрацювання Ради національної безпеки та оборони пропозицію про введення нових санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення. Як повідомляє replyua.net, з необхідних 226-ти голосів було отримано лише 174.
Під час свого виступу перед голосуванням народний депутат від фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар наголосила на важливості даної постанови. «По всьому цивілізованому світі на них наклали санкції та арештували майно. Це вже зробили всі, тільки не Україна. Одне питання: чому так? Відповідь дуже очевидна: як ми можемо прийняти таке рішення в той час, коли в сесійній залі Верховної Ради України сидять друзі Януковича. В цьому є якась логіка? Чи це просто суцільний дурдом? Як на сьогоднішній день пояснити родинам вбитих «майданвців», що після 3-х річного післяреволюційного періоду українська влада досі не прийняла санкції проти Януковича?!», - заявила вона.
У постанові передбачалося запровадити санкції проти Януковича та ще 20-х колишніх чиновників, таких як Микола Азаров, Віктора Пшонки, Сергія Арбузова та інших. Як повідомлялося раніше, 15-го листопада поточного року ВРУ також не вдалося внести дану постанову в порядок денний.
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