валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

ВРУ ніяк не може включити проект постанови щодо санкцій проти Януковича в порядок денний

ВРУ ніяк не може включити проект постанови щодо санкцій проти Януковича в порядок денний
У Верховної Ради України знову не вийшло внести до порядку денного проект постанови на опрацювання Ради національної безпеки та оборони пропозицію про введення нових санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення. Як повідомляє replyua.net, з необхідних 226-ти голосів було отримано лише 174.

Під час свого виступу перед голосуванням народний депутат від фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар наголосила на важливості даної постанови. «По всьому цивілізованому світі на них наклали санкції та арештували майно. Це вже зробили всі, тільки не Україна. Одне питання: чому так? Відповідь дуже очевидна: як ми можемо прийняти таке рішення в той час, коли в сесійній залі Верховної Ради України сидять друзі Януковича. В цьому є якась логіка? Чи це просто суцільний дурдом? Як на сьогоднішній день пояснити родинам вбитих «майданвців», що після 3-х річного післяреволюційного періоду українська влада досі не прийняла санкції проти Януковича?!», - заявила вона.

У постанові передбачалося запровадити санкції проти Януковича та ще 20-х колишніх чиновників, таких як Микола Азаров, Віктора Пшонки, Сергія Арбузова та інших. Як повідомлялося раніше, 15-го листопада поточного року ВРУ також не вдалося внести дану постанову в порядок денний.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 ноя 2016
22213

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи

16 ноя 2016
16105

Кличко и компания отобрали у аккордеониста «регионалов» пляж на берегу Днепра

Члены земельной комиссии при Киевсовете поддержали решение за то, чтобы вернуть в общее пользование жителям столицы пляж, арендованный экс-нардепом от «Партии регионов» Яном Табачником.

17 ноя 2016
14057

Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло

Известный украинский политолог Тарас Березовец считает, что Регламентный комитет Верховной Рады, не побоясь публично неудовольствия, «прикрыл» одиозного нардепа Вадима Новинского, вытребовав у ГПУ


Свежие новости

Блогер розповів про нову перемогу України в інформаційній війні

Казарін: за два роки Крим з перемоги Кремля перетворився на її протилежність

В Крыму зомбируют детей культом войны и победобесия – правозащитница

В Киевской области подорожают маршрутки

Путин убежал, но преступления остались: суд в Гааге получил доказательства преступлений РФ в Крыму

Вальс заявил о распаде Евросоюза

Трамп сделал заявление о Польше

ВРУ ніяк не може включити проект постанови щодо санкцій проти Януковича в порядок денний

Кремль прошел три стадии желания с Крымом – Казарин

Марин Ле Пен может одержать победу на президентских выборах

РФ продовжує порушувати міжнародне морське право у водах Криму

Парубій закликав парламент "не гальмувати" питання щодо Новинського

Опрос: украинцы лучше относятся к Бандере, чем к Сталину и Ленину

Лукашенко ще раз здивував своєю заявою. Тепер про вибори в Україні

Могерини о решении России по суду в Гааге: Путин пренебрег международным правом

Сазонов: главное, потратить деньги с умом

Есть ли связь между выигрышем Трампа и девальвацией гривны

Виталий Портников: УПЦ Московского патриархата полностью контролируется олигархами

Большинство граждан Украины выступают против демонтажа памятников Ленину

Владимир Огрызко назвал главную политическую ошибку Евросоюза

 Новости за день