РФ продовжує порушувати міжнародне морське право у водах Криму

Російська Федерація, порушуючи норми міжнародного морського права, досліджує дно Азовського моря в територіальних водах окупованого Криму. Про це на прес-конференції розповів помічник керівника Державної прикордонної служби України, речник Слободян Олег, пише видання «УНІАН», передає replyua.net.
«Росія продовжує порушувати норми міжнародного морського права та виконувати протизаконну господарчу діяльність у територіальних водах окупованого Криму як і в Азовському, так і в чорному морі», - зазначив він. «У період жовтень-листопад у водах Азовського моря в анексованому Криму зафіксовано проведення георозвідувальних робіт дослідницьким підводним човном «Дельфін», який являється власністю так званих «керівників» держпідприємства «Чорноморнафтогаз». Мова йде про відбори проб грунтів дна Азовського моря на наявність корисних копалин. Простіше кажучи, Росія хоче красти природні ресурси України», - пояснив Слободян. Як відомо, українська сторона готує подання до міжнародного суду проти Російської федерації щодо незаконного видобутку корисних копалин в територіальних водах України. У Кремлі на це ніяк не відреагували. Точніше кажучи, офіційних відповідей не було.
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