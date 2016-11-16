валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Проблема в Укрзализныци: топлива хватит на шесть дней

Проблема в Укрзализныци: топлива хватит на шесть дней
Вчера Сергей Иванча, заместитель главы Центра обеспечения производства УЗ, во время конференции заявил о том, что топлива компании хватит всего на шесть дней, информирует replyua.net. По словам Иванчи, запасов топлива хватит на шесть дней, однако такие показатели нельзя считать критичными.

«Когда запасов топлива хватает на шесть или на семь суток, это считается нормальным и позволяет обеспечить работу на железной дороге в обычном режиме», подчеркнул Иванча. Нужно отметить, что пока неизвестно, откуда и когда поступит топливо. В ближайшие дни ЦОП проведет тендеры по закупке топлива, две процедуры торгов должны состояться сегодня, и речь идет о двадцати тысячах тонн топлива. Торги должны пройти по совершенно новой и упрощенной процедуре. Также стало известно, что в ближайшие дни ожидается поступление еще 8,3 тысяч тонн топлива в Укрзализныцу.

Накануне удалось разблокировать подписание контракта с «Трейд коммодити» по тендеру, выигранному некоторое время назад. Нужно отметить, что приближаются праздники, и ситуация с дефицитом топлива может иметь серьезные последствия, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 ноя 2016
31239

На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


Свежие новости

Эксперт: Трамп может простить Путину убийства в Сирии

Владимир Спиваковский о главных минусах образования в Украине

Олланд напомнил России о санкциях

Резолюция ООН по Крыму: Россия не только агрессор, но и страна-оккупант

Муждабаев: не все в ООН против аннексии Крыма

В Гидрометцентре предупредили о погодных сюрпризах в среду

Греки вышли на митинг против визита Обамы

Орешкин: Трампу придется договариваться

Жители Марьинки винят в погромах украинских военных

В 2017 году в Украине введут новую форму декларации о доходах

Ученые заявили об открытии «болезни зомби»

В МИД Украины пояснили значение принятой резолюции ООН

Пионтковский: Трамп может выбрать один из двух сценариев по России

В США создали альянс противников Трампа «Не мой президент»

Украина может установить рекорд по экспорту зерновых

Третьего Майдана Украина не выдержит – Кучма

Цены на нефть снова набирают обороты после выборов в США

Проблема в Укрзализныци: топлива хватит на шесть дней

Тимошенко провела в ВР человека Медведчука

«Креативные» приемы: как заманивают в военкоматы «ДНР»

 Новости за день