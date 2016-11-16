Проблема в Укрзализныци: топлива хватит на шесть дней

Вчера Сергей Иванча, заместитель главы Центра обеспечения производства УЗ, во время конференции заявил о том, что топлива компании хватит всего на шесть дней, информирует replyua.net. По словам Иванчи, запасов топлива хватит на шесть дней, однако такие показатели нельзя считать критичными.
«Когда запасов топлива хватает на шесть или на семь суток, это считается нормальным и позволяет обеспечить работу на железной дороге в обычном режиме», подчеркнул Иванча. Нужно отметить, что пока неизвестно, откуда и когда поступит топливо. В ближайшие дни ЦОП проведет тендеры по закупке топлива, две процедуры торгов должны состояться сегодня, и речь идет о двадцати тысячах тонн топлива. Торги должны пройти по совершенно новой и упрощенной процедуре. Также стало известно, что в ближайшие дни ожидается поступление еще 8,3 тысяч тонн топлива в Укрзализныцу.
Накануне удалось разблокировать подписание контракта с «Трейд коммодити» по тендеру, выигранному некоторое время назад. Нужно отметить, что приближаются праздники, и ситуация с дефицитом топлива может иметь серьезные последствия, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.
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