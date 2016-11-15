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СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Стало известно, когда состоится встреча Трампа и Порошенко

Стало известно, когда состоится встреча Трампа и Порошенко
Информационное агентство Reuters пишет, что сегодня Президент Украины Петр Порошенко и победитель выборов президента Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп договорились о встрече и определили, когда она состоится, - передает replyua.net.

Между Трампом и Порошенко сегодня состоялся телефонный разговор, в ходе которого они пришли к соглашению о встрече. Reuters сообщает, что президент Украины подчеркнул важность продолжения действующего внешнеполитического курса США в отношении Украины, а также поддержки штатов в борьбе с российской агрессией. Точная дата встречи названа не была, однако известно, что Порошенко планирует посетить Соединенные Штаты в начале следующего года.

По мнению экспертов, эта поездка должна заложить основу для укрепления украино-американского сотрудничества, в частности – усиления поддержки Украины в борьбе с военной агрессией России. Ожидается, что встреча президента Украины и новоизбранного президента США должна развеять все сомнения относительно того, какой будет политика Белого дома в отношении Кремля.
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