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Туристы оказались в ловушке в Карпатах из-за сильного снегопада

Туристы оказались в ловушке в Карпатах из-за сильного снегопада
Мощный снегопад в Карпатах парализовал движение транспорта, и из-за разыгравшейся непогоды в горных районах запретили проезд транспорта, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН. Сейчас в Карпатах сложно приходится не только туристам, но и местным жителям. Они отмечают, что такого снегопада в регионе не было давно.

Например, в Косовском дороги между населенными пунктами вообще не расчищают, и водители решили, что пока рисковать не стоит. По дорогам никто не ездит – ждут, когда снег прекратится. Из некоторых сел выехать стало невозможно – большинство автомобилей стоят в сугробах. Синоптики пока не рискуют давать утешительные прогнозы – по их словам, снега будет много. Коммунальщики пока успевают расчищать только самые крупные дороги – между районными центрами Карпат, и лишь так можно выбраться из региона.

Более того, возникли проблемы и с общественным транспортом, а в Прикарпатье больше двух десятков населенных пунктов остаются без электричества. Напомним, что непогода парализовала работу транспорта не только в западных областях страны. Вчера также наблюдались проблемы в движении поездов.
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