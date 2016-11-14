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Разгона протестующих не будет, - СНБО

Разгона протестующих не будет, - СНБО
Пресс-служба СНБО на своей странице в Facebook сообщает, что правоохранительные органы Украины работают в обычном режиме и не готовится к разгону демонстраций – такое заявление было сделано ведомством в ответ на сообщение о подготовке операции по разгону протестующих.

Как передает replyua.net, пресс-служба СНБО заявляет, что все силовые ведомства Украины работают в обычном режиме, в полном соответствии с действующим национальным законодательством. Представители ведомства объяснили, что средства массовой информации, распространяющие пророссийскую информацию, пытаются нагнетать ситуацию с целью ее дальнейшей дестабилизации.

В сообщении СНБО указывается, что веб-ресурс «Корреспорндент» продолжает заниматься прокремлевской пропагандой. Именно он распространил информацию о том, что в СНБО якобы был создан штаб, который готовится к разгону демонстраций, которые будут проведены в столице Украины в ближайшие дни. «Поэтому в сообщении пророссийского издания содержится стандартный набор, уже отыгранный сбежавшим в Москву Курченко три года назад».
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