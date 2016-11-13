Ницой о том, как Министерство образования Украины поставило украинцев в интересую позу

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Лариса Ницой в статье «Гибридная война. Министерство, украинские дети и «русский мир» на Радио.Свобода сообщает о том, как департамент среднего образования Минобразования Украины поставило всю страну «раком». «Почему так грубо? Потому, что, то, что сделало это ведомство, по-другому описать нельзя, - сообщает Ницой.Replyua.net передает, что 24 октября текущего года все местные органы управления образования получили ходатайство директора департамента провести опрос среди учеников 7-11 классов, вопросы для которого были подготовлены Академией педагогических наук Украины. Ницой пишет, что обвинить сотрудников этого учреждения в непрофессионализме просто не поворачивается язык, поэтому, по ее мнению, этот опрос – это намеренные антигосударственные действия. Ницой подчеркивает, что опросник весь напичкан психологическими приемами и манипуляциями сознания, с помощью которых детям навязывается мысль, что Украина – это одна страна с Россией, или что Украины должна быть поделена на несколько частей.Ницой сообщает, что самыми шокирующими в анкете являются вопросы, имеющие прямой антиукраинский настрой. Вопросы при этом формулируются как утверждение, что уже является психологическим приемом. Если анкетуемый отвечает «нет», он получает один балл. Если «да», - то от 2 до 7 в зависимости от вида ответа. Вот только некоторые из них: «Я бы хотел чтобы Украина присоединилась к политическому и экономическому союзу с Россией»; «Я бы не голосовал за кандидата-женщину на пост президента»; «Украинская и русская культуры совершенно одинаковы»; «Украина и Россия должны быть одним государством», а также «Украина распадается на несколько отдельных государств». Ницой подчеркивает, что все эти вопросы, фактически, наводящие, и детям – лицам с несформированным мировоззрением вопросы так ставить их нельзя. Общественный деятель подчеркивает: «Украина – это унитарное, независимое, суверенное государство, и никаких других вариантов быть не должно. У нее своя культура, история, язык – все, точка». Ницой заявляет, что такие опросники, как бы не оправдывались их составители, направлены на уничтожение Украины через несформированное сознание детей. «Это и есть яркое проявление гибридной войны», - пишет она.