За месяц в Украине на 42,7% подорожали горячая вода и отопление

На протяжении октября текущего года стоимость горячей воды и отопления в Украине подорожали на целых 80,8 процента по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию государственной статистической службы.
В то же время, по сравнению с сентябрем текущего года тарифы на горячую воду и отопление поднялись на 42,7 процента
За год в Украине оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды отопления поднялась на 44,4 процента, в месячном измерении - на 7,5 процента.
Следует добавить, что с начала 2016 года тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 39,8 процента, тарифы на горячую воду и отопление в частности - на 54,3 процента.
Такая информация приведена без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и района проведения антитеррористической операции.
Подорожали в октябре и основные продукты питания. Так, рекордсменами по подорожанию стали яйца, их цена выросла на 50,9 процентов, овощи - на 5,5 процента, молоко - на 5,4 процента. Больше платить также приходится за хлеб - на 0,5 процента, макаронные изделия - на 0,5 процента, мясо и мясопродукты - на 0,9 процента, сыр и мягкий сыр - на 2,3 процента, масло выросло в цене на 4,3 процента, масло подсолнечное - 0,5 процента сахар - на 1,5 процента.
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