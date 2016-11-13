Вакарчук удивлен выбором украинских радиостанций

Святослав Вакарчук заявил о том, что после введения квот на украиноязычную музыку на радиостанциях теперь на всех радиоволнах крутят исключительно «Океан Эльзы», и музыкант считает, что распределение этих квот теперь очень неправильное. Как сообщает replyua.net, об этом Святослав Вакарчук пишет в блоге на Новом времени.
По его словам, он очень удивился, когда включил радио и понял, что песни его группы крутят каждые 10-15 минут. «Некоторые радиостанции повторяют наши песни через несколько минут, как будто показывая украинцам, что, кроме «Океана Эльзы» в Украине больше никто не поет на родном языке. Такими действиями радиостанции раздражают слушателей, поскольку не каждому понравится слушать одну и ту же группу каждые десять минут. Кроме того, таким способом высмеивается решение по квотам», отмечает музыкант. По его словам, подобные действия являются ярким примером несбалансированности государственных интересов.
«Чиновники навязывают различные квоты, чтобы увеличить количество украинских продуктов в стране. Они думают, что уже через год все станет очень интересным и качественным. Владельцев радиостанций интересуют только деньги, и они всерьез не воспринимают украинскую музыку как национальную идею», считает Вакарчук.
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