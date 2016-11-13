валюта
СпецтемаКоманда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь

Вакарчук удивлен выбором украинских радиостанций

Вакарчук удивлен выбором украинских радиостанций
Святослав Вакарчук заявил о том, что после введения квот на украиноязычную музыку на радиостанциях теперь на всех радиоволнах крутят исключительно «Океан Эльзы», и музыкант считает, что распределение этих квот теперь очень неправильное. Как сообщает replyua.net, об этом Святослав Вакарчук пишет в блоге на Новом времени.

По его словам, он очень удивился, когда включил радио и понял, что песни его группы крутят каждые 10-15 минут. «Некоторые радиостанции повторяют наши песни через несколько минут, как будто показывая украинцам, что, кроме «Океана Эльзы» в Украине больше никто не поет на родном языке. Такими действиями радиостанции раздражают слушателей, поскольку не каждому понравится слушать одну и ту же группу каждые десять минут. Кроме того, таким способом высмеивается решение по квотам», отмечает музыкант. По его словам, подобные действия являются ярким примером несбалансированности государственных интересов.

«Чиновники навязывают различные квоты, чтобы увеличить количество украинских продуктов в стране. Они думают, что уже через год все станет очень интересным и качественным. Владельцев радиостанций интересуют только деньги, и они всерьез не воспринимают украинскую музыку как национальную идею», считает Вакарчук.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Американский профессор выступил с сенсационным предсказанием о Трампе
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 ноя 2016
19774

Американский профессор выступил с сенсационным предсказанием о Трампе

Алан Лихтман, которые делает безошибочные прогнозы по исходу президентских выборов в США последние 32 года, сделал еще один прогноз относительно будущего президентства Дональда Трампа, сообщает


Свежие новости

Сегодня землян ждет уникальное астрономическое явление

Олбрайт обратилась к миру с просьбой не паниковать

Власти Латвии построят забор на границе с Беларусью

В Полтаве новый пожар в Кадетском корпусе

Вакарчук удивлен выбором украинских радиостанций

Пономарь: отличная воскресная новость

В Украине могут измениться правила получения водительских прав

Трамп рассказал, почему он победил на выборах в США

В США разработали уникальную съедобную упаковку для продуктов

Сегодня в Украине ожидается резкое ухудшение погоды

Портников: Путину кажется, что ему все дозволено

Украинская сборная продолжает подниматься в таблице отбора на ЧМ-2018

На Луцк обрушилась непогода

Российский блогер рассказал о «знатных русских корнях» Трампа

Землетрясение в Японии - новые данные

Клинтон обвинила в своем поражении ФБР

Трамп приготовил своим детям и зятю "тепленькое местечко" в администрации

Трамп ищет самый быстрый способ отменить соглашение об изменении климата

Казанський: були рупорами режиму, а стали його жертвами

Турция рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в США

 Новости за день