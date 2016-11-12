Глава Генической райгосадминистрации об обещании Кремля дать газ: «Пусть горят в аду»

Глава Генической районной госадминистрации сегодня заявил, что все сообщения российских средств массовой информации о том, что в Геническ поступил газ из оккупированного Крыма на основании слов президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что он распорядился поставить газ в украинский город, - об этом передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии».
Сайт «Крым.Релаии» взял интервью у Александра Воробьева по поводу сложившейся ситуации. Он заявил: «Пусть они горят в аду со своей фейковой помощью!» Как известно, в результате захвата Россией Крыма под контролем оккупационных властей оказалось украинское газохранилище, куда газ из материковой Украине поступал на хранение. Воробьев подчеркнул: «В Крыму российского газа нет, потому что в этих хранилищах находится только украинский газ. РФ захватила часть территории Украины, и говорит, что хочет помочь Геническу «своим газом», хотя ни российских хранилищ, ни скважин в Крыму нет». Глава госадминистрации заявил, что в Геническе нет дефицита газа, и ни в какой помощи российских властей город не нуждается.
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