Доник: Михо уедет, а мы будем оплачивать гребаные платежки

Не хочется писать о Саакашвили что-то плохое, и нужно просто написать о нем, как о человеке, а также о нашей стране. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Роман Доник. По словам волонтера, возможно, что Саакашвили очень хороший человек, и он даже влюбился в Украину, и, возможно, этому человеку хочется, чтобы в Украине было все хорошо.
«Однако это только по меркам Михо. В этом во всем имеется только одна проблема. Саакашвили здесь не останется навсегда. В любой момент он может уехать из Украины, - когда ему станет здесь дискомфортно. Он может уехать, потому как ему есть куда уезжать, а все мы останемся здесь», отмечает Доник. Также он подчеркивает, что украинцы будут здесь жить и воспитывать детей, отдавать долги и оплачивать гребаные платежки, входить в зону турбулентности при каждом политическом кризисе.
«Методы Михо ему подходят, но могут быть губительными для нас. Нам-то некуда деться, ведь это наш корабль. Просто не забывайте об этом», пишет Доник.
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