Саакашвили ответил Медведеву на оскорбление

Михаил Саакашвили резко отреагировал на слова, сказанные Дмитрием Медведевым в его адрес. Как информирует replyua.net, бывший глава Одесской области на своей странице в Фейсбуке написал о том, что аргументы Кремля очень часто совпадают с мнением многих украинских «экспертов».
«После этого кто еще хочет заявить, что я являюсь агентом Кремля?», написал грузинский политик. Напомним, что ранее на пропагандистском канале НТВ показали репортаж, в котором Дмитрий Медведев, российский премьер, прокомментировал «результаты» работы Саакашвили в должности губернатора Одесской области. По словам российского премьера, результаты работы были не просто нулевыми, а даже отрицательными. «Нужно сказать по-простому, то есть по-русски, - этот пассажир еще раз успел обгадиться, что называется», заявил Медведев.
Впрочем, мнение Медведева, как ни странно, совпадает и с мнением большинства украинцев. «Гастролера» Саакашвили, как его часто называют в Украине, больше не рады видеть практически все одесситы. Да и сам грузин на днях заявил, что показал очень скромные результаты работы в Одесской области.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима