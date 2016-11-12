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В Украине подешевеют около тысячи лекарственных препаратов

В Украине подешевеют около тысячи лекарственных препаратов
До конца текущего года будет сформирован список лекарственных препаратов, которые заметно снизятся в цене. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал Роман Илык, заместитель министра здравоохранения, во время рабочей поездки по Житомирской области.

По словам замминистра, уже со следующего года сотни лекарственных препаратов в Украине значительно подешевеют. «Цель проекта «Доступные лекарства» заключается в том, чтобы обеспечить максимальное число украинцев дешевыми, но в то же время очень качественными препаратами. Прежде всего, будет снижена стоимость препаратов для пациентов, которые страдают сахарным диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями», подчеркнул замминистра.

Илык также добавил, что все закупаемые препараты входят в национальный перечень лекарств, и он будет сформирован до конца текущего года. Илык отмечает, что в списке будет чуть больше тысячи лекарств по доступной цене, и речь идет о международные непатентованных названиях, присутствующих в протоколах лечения многих европейских государств, а также США.
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