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У Регламентному комітеті ВРУ питання щодо Новинського розглянуть у середу

У Регламентному комітеті ВРУ питання щодо Новинського розглянуть у середу
Регламентний комітет парламенту 16-го листопада почне розглядати питання щодо подання Генеральної прокуратури України на зняття недоторканості та притягнення до відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Новинського Вадима. Про це пишу видання «УН», з посиланням на секретаріат комітету, передає replyua.net.

«16-го листопада о третій годині дня буде починатися засідання. Питання щодо Новинського буде вирішуватися першим», - наголосили в комітеті. Як відомо, перед цим керівник Верховної Ради дав доручення Регламентному комітету ВРУ розглянути подання ГПУ. Також раніше зазначалося, що на засіданні фракції «Опозиційний блок» одностайно було прийнято рішення не голосувати в парламенті за зняття з Новинського недоторканності, не зважаючи на його особисте прохання все таки голосувати «За». Днями раніше, коли Новинський повернувся до України, журналісти запитали у нього, як він ставиться до подання ГПУ, на що нардеп заявив, що він не боїться відповідальності та сам особисто голосуватиме на своє позбавлення депутатської недоторканості. Генпрокурор Юрій Луценко звинувачує Новинського у узурпації влади та тиску на Українську православну церкву за часів правління Віктора Януковича.
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