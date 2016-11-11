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ГПУ забрала у НАЗК матеріали стосовно купівлі квартири Лещенком

ГПУ забрала у НАЗК матеріали стосовно купівлі квартири Лещенком
У Національному агентстві з питань запобігання корупції довелося призупинити перевірку щодо купівлі квартири народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергієм Лещенко у зв’язку з тим, що до них прийшли з Генеральної прокуратури та вилучили всі матеріали по даній справі. Про це сьогодні, 11-го листопада, пише видання «УН», посилаючись на інформаційне джерело, передає replyua.net.

«Генеральна прокуратура забрала всі документи. У тому випадку, якщо вони після перевірки не знайдуть кримінальної складової, то матеріали будуть повернені до НАЗК для продовження перевірки», - зазначив співрозмовник. В той самий час він пояснив, що якщо відкрито кримінальне провадження, то Національне агентство з питань запобігання корупції не може продовжувати свою перевірку.

Як повідомлялося раніше, у Генеральній прокуратурі заявляли, що почали розслідувати законність придбання елітної квартири у центрі Києва Сергієм Лещенко. НАЗК розпочало дану перевірку з 20-го вересня поточного року, отримавши всі необхідні матеріали від Національного антикорупційного бюро. За результатами розслідування НАБУ стало відомо, що в процесі придбання Лещенком квартири були допущені адміністративні правопорушення. Кримінального правопорушення не, за словами представників антикорупційного бюро, не було.
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