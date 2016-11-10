Укрзализныця запускает удобную программу для пассажиров

Сегодня, 10 ноября, компания Укрзализныця запустит мобильную версию по продаже билетов на поезда, информирует replyua.net. Об этом в четверг на своей странице в Фейсбуке сообщил Войцех Бальчун, глава компании. По его словам, мобильная версия сайта будет доступной для пользователей примерно в два часа дня.
«В мобильной версии появится одна маленькая, но очень полезная функция для всех пассажиров. Теперь пользователи смартфонов смогут без труда приобрести билет на поезд, следующий в любом направлении», написал Бальчун. Также, по его словам, сейчас будет запущена только мобильная версия сайта, с помощью которой можно будет приобрести билет на любое направление, однако совсем скоро также появится и мобильное приложение. Бальчун подчеркнул, что мобильная версия подойдет под все операционные системы.
Пассажирам не составит труда забронировать нужные билеты и оплатить их с помощью банковской карты. Мобильная версия предназначена для тех, кто ценит свое время, а также очень часто пользуется смартфоном для различных нужд. С помощью этой версии также будет снижена нагрузка на обычные кассы, считает Бальчун.
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