В Закарпатье предупредили о резком повышении уровня воды в реках

В ночь на 10 ноября метеорологи прогнозируют резкое повышение уровня воды в реках Закарпатья, сообщает replyua.net со ссылкой на Закарпатский областной центр по гидрометеорологии. Как стало известно, пик уровня воды будет зафиксирован в низовьях двух закарпатских рек – Латорицы и Тисы.
Метеорологи отметили, что недалеко от пограничного городка Чоп уровень воды в Латорице может подняться до 6,9 метров, и некоторое время высокий уровень воды также будет удерживаться в поймах реки. Возле того же Чопа, но уже в низовьях Тисы, уровень воды сегодня вечером может подняться до девяти метров над нулем поста. В Гидрометцентре также уточнили, что по состоянию на утро среды, уровень воды в Латорице поднялся до отметки в 5,3 метров.
В ближайшие два дня погодные условия в Закарпатье не улучшатся – пройдут дожди, однако синоптики добавили, что сильных ливней пока не ожидается. Напомним, что в течение двух суток в Закарпатье выпала двухмесячная норма осадков, из-за чего уровень воды в реках начал резко подниматься.
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