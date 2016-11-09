МЗС РФ перевело стрілки на Порошенка щодо "присвоєння історії"

Представник Міністерства закордонних справ Росії Захарова Марія заявила, що президент України Петро Порошенко необґрунтовано звинувачує Російську Федерацію у присвоєнні історії; в той самий час вона заявила, що це Україна займається «гібридним привласненням історії». Про це вона написала сьогодні, 9-го листопада, у своєму Фейсбуці, передає replyua.net.
Таким чином вона відреагувала на слова Петра Порошенка, який звинуватив РФ у присвоєнні історії України та зосередив увагу на тому, що у Москві відкрили пам’ятник київському князю Володимиру Великому. «Я вам поясню, що таке гібридне присвоєння історії! Це коли протягом двох років де б ти не був кричати про те, що Україна була одною з країна-засновником ООН та брала найактивнішу участь у формуванні цієї організації ще з самого початку в 1945 році. А нічого, що в Києві два роки тому демонтували пам’ятник Мануїльському Дмитру, який був першим представником України в ООН?», - розповіла Захарова. В той самий час вона наголосила, що це лише один з багатьох прикладів «гібридного присвоєння історії». Як відомо, 4-го листопада, на День народної єдності в Росії відкрили пам’ятник князю Київської Русі Володимиру Великому.
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