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МЗС РФ перевело стрілки на Порошенка щодо "присвоєння історії"

МЗС РФ перевело стрілки на Порошенка щодо "присвоєння історії"
Представник Міністерства закордонних справ Росії Захарова Марія заявила, що президент України Петро Порошенко необґрунтовано звинувачує Російську Федерацію у присвоєнні історії; в той самий час вона заявила, що це Україна займається «гібридним привласненням історії». Про це вона написала сьогодні, 9-го листопада, у своєму Фейсбуці, передає replyua.net.

Таким чином вона відреагувала на слова Петра Порошенка, який звинуватив РФ у присвоєнні історії України та зосередив увагу на тому, що у Москві відкрили пам’ятник київському князю Володимиру Великому. «Я вам поясню, що таке гібридне присвоєння історії! Це коли протягом двох років де б ти не був кричати про те, що Україна була одною з країна-засновником ООН та брала найактивнішу участь у формуванні цієї організації ще з самого початку в 1945 році. А нічого, що в Києві два роки тому демонтували пам’ятник Мануїльському Дмитру, який був першим представником України в ООН?», - розповіла Захарова. В той самий час вона наголосила, що це лише один з багатьох прикладів «гібридного присвоєння історії». Як відомо, 4-го листопада, на День народної єдності в Росії відкрили пам’ятник князю Київської Русі Володимиру Великому.
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